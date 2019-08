Un palestinian care transporta patru migranţi din Irak, între care şi un copil de 2 ani, a fost arestat de poliţiştii de frontieră

08:40

Jucătoarea de origine română a fost prima finalistă din ediţia din acest an a turneului de la Toronto. Andreescu s-a impus în semifinală în faţa sportivei Sofia Kenin (nr. 29 WTA), cu scorul de 6-4, 7-6 (5). „Am trecut prin atâtea lucruri în ultimele două luni. Sunt atât de fericită. Este incredibil, sunt în finală la Rogers Cup. Sunt ok din punct de vedere fizic. Şi mental sunt ok. Am fost foarte emoţionată. Îmi vine să plâng. Este mai important decât titlul de la Indian Wells. Mereu mi-am dori...