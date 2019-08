Intră în vigoare codul galben de caniculă în toată țara! ANM anunță nopți tropicale în România

19:30

Un cântăreț cunoscut de la noi a fost jefuit într-o pădure situată la marginea Bucureștiului, unde a mers să filmeze videoclipul pentru cea mai nouă melodie, pe care urmează să o lanseze. Artistul a acceptat să povestească în cadrul unui interviu oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, cum s-a petrecut jaful, […] The post EXCLUSIV. Un cântăreț cunoscut a fost jefuit într-o pădure de la marginea Bucureștiului. Primele declarații: “Am auzit un geam spart, am văzut hoțul…” appeared first on Cancan.ro.