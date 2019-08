N-ai fi zis! Adevărul despre averea lui Smiley a ieșit la iveală. Câți bani are, de fapt, starul de la Pro TV. E mai bogat decât colega Andra Măruță

22:30

Echipajele SMURD intervin, la ora transmiterii știrii, la intersecția străzii Paris cu Bulevardul Aviatorilor, din zona Guvernului, pentru a acorda îngrijiri medicale unei femei în vârstă de 63 de ani, care a leșinat, anunță ISU București-Ilfov. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov anunță că un echipaj SMURD îi acordă primele îngrijiri unei femei