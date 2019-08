Un profesor strângător. Colecţie unică în România de peste 120 de jocuri de şah din 40 de ţări: Am început să adun de peste 20 de ani - GALERIE FOTO

10:50

Taifunul Lekima a provocat sâmbătă alunecări de teren în estul provinciei Zhejiang, rafalele de vânt ajungând până la 187 km pe oră, mii de zboruri fiind anulate, iar traficul feroviar suspendat. At least 18 killed and over a dozen are missing in Yongjia County, east China's Zhejiang Province as typhoon #Lekima brings heavy rainfall and winds • more: https://t.co/CFcUdIbkxf pic.twitter.com/XZP5x5wp2b — CGTN (@CGTNOfficial) August 10, 2019 Taifunul a afectat peste 173.000 de hectare de culturi şi...