Contul de Facebook al Alexandrei a ”explodat”! Ce se întâmplă pe pagina ei

23:30

După ce Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, a acuzat modul în care se comportă anchetatorii, spunând că familia Alexandrei nu a fost anunțată care este motivul audierii de joi, acum mama Luizei Melencu face un apel disperat și roagă autoritățile să nu mușamalizeze lucrurile. „Cer să fim anunțați, vrem ceva concret. Sunt patru luni de zile, […] The post Mama Luizei Melencu, apel disperat: ”Vă rugăm frumos să nu se mușamalizeze” appeared first on Cancan.ro.