Bărbat în vârstă de 36 de ani, reţinut de procurorii brăileni pentru pornografie infantilă

12:40

Publicul Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul a decis câștigătorii celei de-a 16-a ediții: Trofeul Anonimul 2019 și premiul în valoare de 3.000 de Euro a fost oferit producției belgiene „The Best of Dorien B.”, în regia lui Anke Blondé. Finalul evenimentului a adus pe scenă echipa care a lucrat la realizarea acestuia. Directoul Festivalului, […] Post-ul Trofeul Festivalului de Film Anonimul, câştigat de pelicula belgiană „The Best of Dorien B.” apare prima dată în Libertatea.