Caz tragic în Tulcea: Un copil a murit înecat în lacul Ciuperca

Senatorul USR Mihai Goţiu s-a aflat, sâmbătă, în Piaţa Victoriei, împreună cu liderul PLUS Dacian Cioloş, Vlad Voiculescu, membru în Biroul Naţional PLUS, şi cu deputatul USR Stelian Ion, la manifestaţia care a marcat un an de la protestele violente din 10 august 2018. „Ieri, mai pe după-amiază, o parte a presei, relata «pe surse», că eu şi colegii deputaţi Stelian Ion şi Tudor Benga am fi pornit vreo revoluţie internă ori că ar exista rupturi majore între USR şi PLUS. Doar câteva ore, mai târzi...