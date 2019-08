LIGA 2 // VIDEO+FOTO » U Cluj a încheiat ziua cu o victorie la scor de neprezentare! Argeșul lui Dică a obținut primul succes din acest sezon

16:30

Americanul Mike Perry, 27 de ani, a pierdut meciul contra compatriotului său, Vicente Luque, 27 de ani, în gala UFC Uruguay, disputată la Montevideo. La finalul luptei, Perry a ieșit din ring cu nasul spart!În runda a treia a luptei, Perry a primit o lovitură violentă, cu genunchiul și s-a ales cu naspul rupt.What a WAR! Vicente Luque and Mike Perry leaving it ALL in the Octagon at #UFCUruguay – how'd you score it? pic.twitter. ...