Rusia cere Google să nu facă publicitate evenimentelor 'ilegale''

O vedetă fluvială blindată, un monitor şi o vedetă fluvială dragoare aparţinând Flotilei Fluviale "Mihail Kogălniceanu" Brăila au fost punctele de atracţie, duminică, pentru sute de gălăţeni care au venit pe Faleza Dunării pentru a participa la Ziua Porţilor Deschise organizată de unitatea de marină.Marinarii de pe cele trei nave militare - vedeta fluvială blindată "Posada", monitorul 47 "Lascăr Catargiu", ambele dotate cu tunuri şi mitraliere şi folosite în lupte, ca forţă de sprijin pentru trupele terestre care acţionează pe malul Dunării, şi vedeta fluvială dragoare 159, care recuperează minele din fluviu - i-au întâmpinat pe vizitatori, cei mai mulţi părinţi cu copii, cu gogoşi şi sucuri.De altfel, copiii au fost lăsaţi să ia loc pe scaunele de comandă ale mitralierelor, în faţa lunetelor, cu ajutorul cărora au putut lua în vizor orice ţintă au dorit."E foarte interesant, e fain. Noi am venit de la Suceava să vedem navele, am fost şi anul trecut şi mi-a plăcut foarte mult", a spus unul din micuţii vizitatori.Şi pe mal au fost organizate evenimente - în timp ce Zeul Neptun şi piraţii au interacţionat cu trecătorii, militarii marinari au organizat o expoziţie cuprinzând echipamente de luptă şi armament, dar şi o altă expoziţie, inedită, cu tipuri de noduri marinăreşti - o adevărată artă pentru marinarii militari care cunosc toate cele 200 de tipuri de noduri marinăreşti. Şi aici gazdele au oferit vizitatorilor câte o brăţară realizată prin tehnica acestor noduri marinăreşti.În plus, vizitatorii au asistat la ceremonialul ridicării pavilionului şi a geacului şi au primit oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ din forţele navale.Ziua Porţilor Deschise la Flotila Fluvială "Mihail Kogălniceanu" a reprezentat o avanpremieră la manifestările dedicate Zilei Marinei, care vor cuprinde, la Galaţi, o paradă navală, jocuri marinăreşti, muzică de promenadă, ceremonial religios, defilarea gărzii de onoare, lansarea crucii de flori, show-uri de divertisment, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, face-painting şi concurs de biciclete pe Faleza Dunării. În plus, în perioada 16 - 18 august, va fi amenajată şi o zonă "Food and Drinks", tot pe Faleza Dunării. AGERPRES/(AS - autor: Dan Paic, editor: Karina Olteanu, editor online: Anda Badea)