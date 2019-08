Traumatizant! Ce au găsit anchetatorii în laptopul lui Gheorghe Dincă: “Erau cu sutele”

11:30

Nu puțini sunt cei care cred că Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu sunt încă în viață. Două românce care s-au stabilit în Italia au început o campanie pentru găsirea celor două adolescente răpite de Gheorghe Dincă. Sute de afișe cu Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu au fost lipite de romance pe străzile din Italia, în […]