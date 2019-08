Alba: Concurs unic în ţară, dedicat interpretării la tulnic, instrument specific Ţării Moţilor

Un concurs unic în ţară, dedicat tulnicului, instrument tradiţional al Ţării Moţilor, s-a desfăşurat duminică în cadrul Târgului Naţional de Turism Rural de la Albac, din Munţii Apuseni."Numeroşi interpreţi din zona Munţilor Apuseni au participat, duminică, la cea de-a treia ediţie a Concursului de interpretare la tulnic 'In memoriam Elena Pogan', eveniment desfăşurat în cea de-a doua zi a Târgului Naţional de Turism Rural de la Albac. Concursul, unicul de acest fel din ţară, a reunit concurenţi cu vârste diferite, care au încercat să îşi demonstreze în faţa unui juriu de specialişti măiestria la tulnic, instrument tradiţional al Ţării Moţilor", se arată într-un comunicat transmis AGERPRES de către Centrul de Cultură "Augustin Bena" Alba.În urma competiţiei, premiul I i-a revenit interpretei Geanina Oneţiu, din Câmpeni, pe locul II s-a clasat Florina Ramona Pogan, din satul Verdesti, comuna Avram Iancu, iar locul al III-lea a revenit Lenuţei Fiţ, din comuna Avram Iancu.Concursul de interpretare la tulnic "In memoriam Elena Pogan" poartă numele celei care, în urmă cu aproape 60 de ani, a înfiinţat primul grup de tulnicărese din România. Elena Pogan (1925 - 2010) s-a născut în localitatea Avram Iancu, a absolvit Institutul Pedagogic şi a fost profesor de chimie, biologie şi muzică în comuna natală. În toamna anului 1960 a înfiinţat Grupul de tulnicărese, primul de acest fel din ţară, iar în anul 1962 a absolvit cursurile Şcolii Populare de Artă, secţia dirijat. An de an a deschis Sărbătoarea tradiţională "Târgul de Fete de pe Muntele Găina" şi a participat la numeroase spectacole pe plan local, naţional si internaţional.Tulnicul este un instrument muzical aerofon, cu formă tubulară, deschisă la ambele capete, care produce sunete muzicale cu ajutorul curentului de aer dirijat prin interiorul său. Artizanii din Ţara Moţilor confecţionează tulnice numai din lemn de molid, sub formă tronconică, dreaptă, deschisă la ambele capete, cu lungime variind între 1,5 metri şi 3 metri. În alcătuirea tulnicului intră două doage lustruite, lipite cu răşină şi fixate cu cercuri de jneapăn de salcie sau de brad, menţionează sursa citată.Duminică, Târgul Naţional de Turism Rural de la Albac a continuat cu vizitarea expoziţiilor deschise în ziua precedentă, dar şi cu o demonstraţie de gastronomie tradiţională realizată de reprezentanţii pensiunilor din zonă. Aceştia au gătit în aer liber, la ceaun, mâncare tradiţională din Apuseni. În centrul comunei s-au desfăşurat şi jocuri de iniţiere în orientare turistică susţinute de reprezentanţii cluburilor de turism participante.Pe scena din centrul Albacului a avut loc, după-amiaza, şi un amplu spectacol folcloric, deschis de Tulnicăresele din Albac şi Ansamblul Folcloric "Albăceana" din localitate. În spectacol au evoluat interpreţi precum Maria Dan Păucean, Mirela Mănescu, Ioana Maria Ardelean, Mariana Deac.Târgul Naţional de Turism Rural de la Albac este organizat de Consiliul Judeţean Alba, prin Centrul de Cultură "Augustin Bena" Alba, şi Primăria Comunei Albac, în parteneriat cu Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural - Filiala Alba. Târgul este, alături de alte evenimente culturale şi de promovare turistică, o marcă înregistrată a CJ Alba. AGERPRES / (AS - autor: Marinela Brumar, editor: Irina Poenaru, editor online: Alexandru Cojocaru)

