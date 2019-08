Spania: Insula Gran Canaria, afectată de un incediu

01:10

Actorul şi comedianul Robin McLaurin Williams, cunoscut pentru stilul său bazat pe improvizaţie şi pentru interpretările sale în filme precum "Good Will Hunting" şi "Society Poets Dead", s-a născut la 21 iulie 1951, la Chicago, statul Illinois, notează www.biography.com.A studiat pentru puţin timp ştiinţele politice la Claremont Men's College (astăzi, Claremont McKenna College), scrie www.imdb.com. S-a înscris la College of Marin pentru a studia teatrul, însă a primit o bursă pentru cursul de artă dramatică la Institutul Juilliard din New York. Robin Williams îşi dorea să devină un actor dramatic, dar s-a îndreptat spre comedie susţinând spectacole în diverse cluburi.Însă descoperirea sa şi a talentului său a venit odată cu rolul ''Mork, from Ork'' într-un episod din serialul ''Happy Days'' (1974-1984). Rolul său din episodul ''Happy Days: My Favorite Orkan'' (1978), i-a încântat pe telespectatori, producătorii creând un alt serial, intitulat "Mork & Mindy" (1978-1982), care i-a adus în 1979, un Glob de Aur pentru cel mai bun actor de televiziune (comedie/muzical) şi o nominalizare în 1980 la aceeaşi categorie. Acest serial i-a oferit lui Robin Williams şansa de a improviza şi de a-şi arăta talentul uriaş.Pe marele ecran, a debutat în 1980, în filmul ''Popeye'', în regia lui Robert Altman, fără a fi, însă, un mare succes. A recuperat pe parcurs, cu filmele ''The World According to Garp'' (1982) şi ''Moscow on the Hudson'' (1984), în care a interpretat personajul Vladimir Ivanoff, rol care i-a adus lui Robin Williams o nominalizare la Globurile de Aur, pentru categoria cel mai bun actor. Primul său mare succes cinematografic a fost rolul din ''Good morning, Vietnam'' (1987), fiind răsplătit, în 1988, cu un Glob de Aur pentru cel mai bun actor (comedie/muzical) şi, de asemenea, nominalizat la un Oscar pentru cel mai bun actor, urmat, apoi, de roluri mai complexe, bine primite atât de public, cât şi de critici: ''Dead Poets Society'' (1989), nominalizat la un Premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal şi la un Glob de Aur pentru cel mai bun actor (dramă), ''Awakenings'' (1990), în care a jucat alături de Robert De Niro şi Julie Kavner şi pentru care a primit o distincţie specială din partea National Board of Review şi a fost nominalizat la un Glob de Aur pentru cel mai bun actor (dramă), "The Fisher King" (1991) nominalizat la un Premiu Oscar la categoria de cel mai bun actor în rol secundar, ''Mrs. Doubtfire'' (1993), care i-a adus în 1994, un Glob de Aur pentru cel mai bun actor (comedie/muzical), ''Jumanji'' (1995), ''Jack'' (1996), ''Hamlet'' (1996), ''Good Will Hunting'' (1997) a primit pentru rolul Sean Maguire, Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar şi Premiul Screen Actors Guild, fiind nominalizat şi la Premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar, ''Patch Adams'' (1998), nominalizat în 1999, la Globul de Aur pentru cel mai bun actor (comedie/muzical).Alte filme: ''Hook'' (1991), ''Aladin'' (1992, vocea Duhului lămpii), ''Jumanji'' (1995), ''Jack'' (1996), ''Hamlet'' (1996), ''Flubber'' (1997), ''Jakob the Liar'' (1999), ''Bicentennial Man'' (1999), ''One Hour Photo'' (2002), ''Insomnia'' (2002), ''The Night Listener'' (2006), ''Man of the Year'' (2006), ''Night at the Museum'' (2006), "Happy Feet" (2006), "Licence to Wed" (2007), "August Rush" (2007), "World's Greatest Dad" (2009), ''Night at the Museum: Battle of the Smithsonian'' (2009), "Happy Feet II" (2011), ''The Big Wedding'' (2013), ''The Butler'' (2013), ''The Angriest Man in Brooklyn'' (2014), ''Night at the Museum: Secret of the Tomb'' (2014), ''Boulevard'' (2014). Robin Williams a fost one-man show în mai multe spectacole de comedie, între care: ''An Evening with Robin Williams'' (1982), ''Robin Williams: Live at the Met'' (1986), ''Saturday Night Live: The Best of Robin Williams'' (1991), ''Robin Williams: Live on Broadway'' (2002), ''Robin Williams: Weapons of Self Destruction'' (2009), notează www.cinemagia.ro.La 12 decembrie 1990 i-a fost acordată o stea pe faimosul Hollywood Walk of Fame, potrivit www.walkoffame.com. Actorul s-a implicat în numeroase activităţi caritabile, precum Comic Relief.Robin Williams a avut trei copii: Zachary, cu prima soţie, Valerie Velardi, şi Zelda şi Cody, cu cea de-a doua soţie, Marsha Garces, de care a divorţat în 2008. La 23 octombrie 2011, actorul s-a căsătorit cu graficiana Susan Schneider.Actorul Robin Williams a murit la 11 august 2014, la locuinţa sa din Tiburon, California. Poliţia americană a confirmat, câteva zile mai târziu, că actorul, care urmase un tratament pentru depresie, s-a sinucis. AGERPRES/(Documentare - Irina Andreea Cristea; editor: Marina Bădulescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) www.cinemagia.ro