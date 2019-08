Luiza trăiește?! Dezvăluire-bombă despre oasele găsite în pădurea de lângă casa lui Gheorghe Dincă din Caracal

19:10

Hidrologii au emis, duminică, o avertizare cod galben de inundaţii, valabilă pentru județul Suceava. Până la miezul nopţii sunt posibile depăşiri ale cotelor de atenţie pe râurile mici din bazinul hidrografic Moldova. Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide […]