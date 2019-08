Argentina: Preşedintele liberal Macri, învins clar de peronistul Fernandez în alegerile primare

11:20

Actorul american George Hamilton s-a născut la 12 august 1939, în Memphis, Tennessee, tatăl său fiind interpretul George Spike Hamilton. A absolvit Hackley School în Tarrytown, New York, în 1957, potrivit https://bijog.com.Încă din primii ani de după absolvirea şcolii şi-a exprimat interesul pentru actorie şi a început să joace în roluri din producţii de televiziune, precum: ''The Veil'', ''The Adventures of Rin Tin Tin'', ''The Donna Reed Show''. În 1959, a obţinut rolul principal în thrillerul regizat de Denis Sanders, ''Crime and Punishment U.S.A.'', pentru care actorul a primit un Glob de Aur pentru Cel mai promiţător actor şi, de asemenea, a fost nominalizat la premiile BAFTA la categoria Cel mai bun actor străin, conform www.imdb.com.Regizorul italiano-american, Vincente Minnelli, l-a considerat potrivit pentru rolul principal din pelicula sa ''Home from the Hill'', după ce văzuse reprezentaţia pe care a Hamilton a avut-o în filmul lui Denis Sanders. A jucat în această producţie alături de Robert Mitchum şi Eleanor Parker.A primit numeroase roluri în producţii ale studiourilor MGM şi în perioada 1960-1968 a apărut în peste o duzină de filme, printre care se numără ''Doctor, You've Got to Be Kidding!'' (1967), ''A Time for Killing'' (1967) ''The Power'' (1968).S-a reîntors la producţii de televiziune, respectiv pentru show-ul realizat de Harold Robins ''The Survivors'' (1969-1970), în care a jucat alături de Lana Turner.În 1997 a jucat în miniseria de televiziune ''Rough Riders'' (1997), iar ulterior în producţia pentru marele ecran ''A Very Cool Christmas'' (2004), în regia lui Sam Irvine, interpretând rolul principal.S-a lansat în afaceri în 1989 cu o linie de produse pentru piele şi un lanţ de saloane.În 1966, Hamilton a avut o relaţie de scurtă durată cu fiica preşedintelui american Lyndon Johnson, însă în cele din urmă s-a căsătorit cu actriţa Alana Stewart. Cei doi au fost căsătoriţi pentru doar câţiva ani şi au împreună un fiu, actorul Ashley Hamilton, născut în 1974. George Hamilton mai are un fiu, George Thomas Hamilton, născut în 2000, din relaţia cu Kimberly Blackford. AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: goldenglobes.com