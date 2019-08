A murit Florin Halagian. Fostul antrenor avea 80 de ani

09:10

Un martor cu identitate ascunsă – l-a cunoscut pe Gheorghe Dincă încă din anul 2001 – a declarat că acesta avea o inteligență sub medie. Avocatul familei Melencu, Tonel Pop, infirmă această informați după ce s-a aflat în apropierea "Monstrului din Caracal". Conform avocatului, Gheorghe Dincă este "boierul acestei cercetări" și chiar se crede, nici […]