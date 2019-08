BNR lansează monede cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Regele Ferdinand I Întregitorul

13:20

''Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw'', primul spin-off din celebra sagă preferată de pasionaţii curselor de maşini, continuă să ocupe primul loc în box office-ul nord-american, însă cu mult mai puţini spectatori în comparaţie cu weekendul trecut, potrivit estimărilor publicate duminică de compania specializată Exhibitor Relations, citată de AFP.Această producţie spin-off din seria de succes, care pune accent pe personajele Hobbs (Dwayne Johnson) şi Shaw (Jason Statham), a colectat încasări de 25,4 milioane de dolari în cel de-al doilea weekend de prezenţă în cinematografe. Foto: (c) Daniel Smith / APSăptămâna trecută, blockbusterul cu bolizi pe patru roţi a strâns peste 60 de milioane de dolari în Statele Unite şi Canada. O decelerare considerabilă, însă suficientă pentru a-şi menţine primul loc în box-office în faţa ''Scary Stories to Tell in the Dark'' (20,8 milioane), film de groază regizat de norvegianul André Ovredal, la a cărei producţie a contribuit reputatul Guillermo del Toro. Pe locul al treilea se află producţia ''The Lion King'' a Disney - realizată printr-un procedeu inovator pe un set de realitate virtuală - care a cumulat 20 de milioane de dolari. Urmează apoi pelicula ''Dora and the Lost City of Gold'', cu 17 milioane de dolari în primul weekend în cinematografe, un film de aventură pentru copii şi adolescenţi, adaptat după celebra serie animată ''Dora the Explorer. Pe ultimul loc în top 5 se află filmul ''Once Upon a Time in... Hollywood'' al lui Quentin Tarantino, cu încasări de 11,6 milioane de dolari. În total, filmul a obţinut peste 100 de milioane de dolari la box office-ul nord-american. Pe poziţia a şasea se află filmul ''The Art of Racing in the Rain'' (8,1 milioane), urmat de ''The Kitchen'' (5,5 milioane). Producţiile care ocupă ultimele trei poziţii ale top 10 din weekendul trecut sunt: ''Spider-Man: Far From Home'' (5,3 milioane), ''Toy Story 4'' (4,4 milioane) şi ''The Farewell'' (2,2 milioane). AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)