Chefuri cu lăutari în curtea lui Gheorghe Dincă! Socrul unui deputat de Olt, între petrecăreți

10:10

Frumoasele showbizului autohton fac tot posibilul pentru a arăta, de fiecare dată, cât mai bine. Apelează și la unele trucuri… feminine, este drept, totul din dorința de a apărea în fața fanilor într-o ipostază ”la superlativ”. Sunt și momente, însă, în care vedetele apar fără machiaj – fie câ sunt surprinse pe stradă, fie că […] The post TOP 7 – Vedete din România fără machiaj. Cum arată, de fapt, Andra Măruță, Inna și Adela Popescu appeared first on Cancan.ro.