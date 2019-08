Ce spune Cristiano Bergodi despre șansele celor de la FCSB în Europa

15:50

Real Madrid a terminat la egalitate, 2-2 cu As Roma, ultimul amical al verii. Antrenorul Zinedine Zidane a jucat o repriză cu şapte fundaşi, alta cu patru atacanţi. Real nu a găsit un sistem echilibrat în amicalele verii .„Cu o săptămână înaintea startului din LaLiga, Real pluteşte într-o mare de incertitudini. Zidane s-a rătăcit în labirint", titrează AS, după ultimul amical cu AS Roma (2-2), pierdut apoi la penaltyuri. ...