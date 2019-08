FC VIITORUL - FC BOTOȘANI // liveTEXT de la 21:00 » Echipele de start+cote

18:10

Flavius Stoican (42 de ani) a câştigat, la debutul pe banca „găzarilor”, 2-1, în Colentina, cu Metaloglobus, graţie golului decisiv marcat de juniorul de 17 ani Mario Bratu în minutul 90 al jocului. „Nu am mai avut, la echipele unde am lucrat până acum, un jucător tânăr cu o asemenea ascensiune fotbalistică remarcabilă. Mario poate juca, la acest moment, nu din obligativităţii regulementare, ci graţie calităţilor deosebite pe care le are. ...