Mărturisiri care îți dau fiori! Fiul lui Marcel Toader a trăit experiențe paranormale la câteva zile de la moartea afaceristului

15:00

Artistul The Motans a ajuns în punctul în care simte că-și poate folosi notorietatea pentru a schimba câte puțin societatea, începând prin sprijinirea studenților dedicați. Denis Roabeș și-a propus să fondeze, împreună cu echipa Global Records, proiectul „BursaTheMotans" – destinat tinerilor care sunt pasionați de domeniul pe care și l-au ales, dedicați și serioși în