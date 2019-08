Ea este gravida care a murit în urma accidentului din Tulcea! Cumnata sa, care e însărcinată în 2 luni, a fost operată pe creier

16:00

Cazul de la Caracal a șocat o țară întreagă, care urmărește cu sufletul la gură evoluția anchetei și încă se mai speră ca Alexandra să fie în viață. Mediatizarea acestei tragedii, cu familiile îndurerate a creat vâlvă printre telespectatori, care au făcut reclamații la CNA în acest sens. Modul în care s-a văzut pe TV […] The post Doamne ferește! Ce a observat un telespectator în timp ce urmărea la Antena 3 cazul crimelor din Caracal appeared first on Cancan.ro.