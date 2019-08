Lidia Buble, în lacrimi. Ce dezvăluiri cutremurătoare a făcut soția lui Răzvan Simion

17:00

Brigitte și Florin Pastramă traversează o perioadă tristă acum, la mai bine de o lună de la cununia religioasă. Vedeta a pierdut sarcina pentru care a făcut tratamente hormonale specifice pentru o sarcină asistată, iar de curând s-a aflat ce hotărâre neașteptată a luat împreună cu soțul ei. Cea care a făcut dezvăluiri despre acest […] The post Brigitte și Florin Pastramă, hotărâre neașteptată după ce vedeta a pierdut sarcina. Ce au decis despre primul lor copil appeared first on Cancan.ro.