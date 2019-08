21:00

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat că el este cel care a propus ca proiectele de acte normative privind rectificarea bugetară să fie incluse pe agenda de lucru a şedinţei de Guvern de luni şi a precizat că nu există nicio modificare faţă de ce a fost postat pe site-ul ministerului."Concluzia este: modificare faţă de ce am postat pe site nu există. Eu am cerut să fie propuse pentru şedinţa de azi aceste acte normative pentru rectificarea bugetară. Am rugat-o pe doamna prim ministru să fie de acord să fie incluse aceste acte normative pe lista normală, pe agenda de lucru şi nu pe lista suplimentară, pentru că avem toate avizele necesare şi cred ca a fost abordarea corectă", a spus Teodorovici.Întrebat dacă asta nu înseamnă că modificările propuse de ALDE nu au fost luate în calcul, ministrul a răspuns:"Sau nu s-au justificat".Totodată, şeful de la Finanţe a afirmat că au fost purtate discuţii cu "colegii de la ALDE" pe propunerea de rectificare, el având o discuţie în acest sens chiar în cursul zilei de luni."S-au înţeles lucrurile, au am prezentat în şedinţa de Guvern o situaţie mult mai clară şi mai bine elaborată din toate punctele de vedere comparativ cu ce spun colegii de la ALDE, pentru că era obligaţia mea ca ministru de Finanţe să informez toţi colegii miniştri, pe doamna prim ministru, vizavi de tot ce trebuie făcut pentru ca ţinta de deficit să se menţină la 2,76%, pentru ca toţi acei indicatori macro să fie respectaţi. Pentru că nu e uşor, dar nu înseamnă că e imposibil", a explicat Teodorovici.În ceea ce priveşte planul de măsuri de restructurare cerut de ALDE până pe 20 august, el a admis că e necesar un astfel de plan şi, la rândul său, a făcut o solicitare în acest sens în şedinţa de Guvern"Cred că mai bine face fiecare şi vedem după aceea dacă e gând la gând cu bucurie. Trebuie să fie un astfel de plan cu astfel de măsuri. Eu, în şedinţa de Guvern, am prezentat o astfel de solicitare. Sunt câteva obligaţii din partea ministerelor ca până la 31 august să ne trimită toate aceste elemente, analize interne făcute pe fiecare minister în parte, vizavi de cheltuieli, vizavi de venituri. Nu este un ultimatum data de 20 august. E o dată corectă (...)", a mai spus ministrul.ALDE consideră că proiectul de rectificare bugetară adoptat luni în şedinţa de Guvern arată faptul că bugetul de stat pe anul acesta a fost "construit nerealist", preşedintele formaţiunii, Călin Popescu-Tăriceanu, solicitându-i premierului Viorica Dăncilă, până pe 20 august, un set măsuri pentru a recâştiga încrederea cetăţenilor."Proiectul de rectificare bugetară adoptat în şedinţa de Guvern de astăzi arată faptul că bugetul de stat pe anul acesta a fost unul construit nerealist. Rezultatele exerciţiului bugetar dovedesc incapacitatea administrativă de a pune în aplicare marile proiecte de investiţii stabilite. La începutul anului, pe fondul discuţiilor pentru construirea bugetului, preşedintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a solicitat şi a primit asigurări că o serie de proiecte majore de investiţii, îndeosebi în infrastructură, vor primi resurse financiare. Astăzi, prin modul în care a fost conceput proiectul de rectificare bugetară, se constată eşecul acestor promisiuni. Miniştrii ALDE care au participat astăzi la şedinţa de Guvern au subliniat aceste nerealizări", se arată într-un comunicat al ALDE. AGERPRES/(A - autor: Nicoleta Gherasi, editor: Oana Tilică, editor online: Anda Badea)