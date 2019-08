Sistemul de urgență în România versus SUA: Operatorii 911 sunt instruiți, dispecerii 112 par puși acolo prin tragere la sorți

23:50

Simona Halep, 27 de ani, locul 4 WTA, se pregătește să ia startul la turneul de la Cincinnati. Campioana de la Wimbledon a efectuat, luni, primul antrenament în SUA sub comanda antrenorului australian Darren Cahill. Mișcarea a fost anticipată de fosta mare campioană Chris Evert, încă din iulie. .@Simona_Halep out practicing with @darren_cahill looking on? […] Post-ul VIDEO | Simona Halep a reluat colaborarea cu Darren Cahill. Antrenament sub comanda australianului la Cincinnati apare prima dată în Libertatea.