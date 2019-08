Laurențiu a absolvit Politehnica din București și a ajuns cerșetor. Povestea lui e cutremurătoare

17:10

Mulatra și fiica ei se vor muta în Americ, cel mai probbail din toamna acestui an. Fosta asistentă tv și-a pus deja casa și mașina la vânzare și este hotărâtă să ia viața de la capăt. „Vreau să plec în America. Am pus casa şi maşina la vânzare şi vreau să fac acest pas important […] The post Laurette se mută în Statele Unite! Și-a scos la vânzare casa și mașina appeared first on Cancan.ro.