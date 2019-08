ŞTIRILE DIMINEŢII - SPORT - 13 AUGUST

08:10

Regizorul Alfred Hitchcock, considerat regele suspansului s-a născut la 13 august 1899, la Leytonstone, Essex, Londra. Se poate spune că în domeniul suspansului el a inventat totul, iar termenul ''hitchcockian'' a intrat în limbajul uzual atât al spectatorilor cât şi al criticilor, potrivit volumului ''Dicţionar de cinema'' (Editura Univers Enciclopedic, 1997).Părinţii săi au fost Emma Jane şi William Hitchcock. A avut doi fraţi mai mari, William Hitchcock (n. 1890) şi Eileen Hitchcock (n. 1892). A primit o educaţie catolică strictă şi a urmat cursurile colegiului iezuit St. Ignatius din Londra.Primul său loc de muncă a fost în 1915, ca estimator pentru compania Henley Telegraph and Cable, iar în perioada care a urmat a început să fie interesat de filme şi lectura revistelor comerciale din SUA.În jurul anului 1920 a intrat în industria cinematografiei şi a început să facă schiţe pentru decorurile peliculelor, potrivit imdb.com. În această perioadă a întâlnit-o pe scenarista Alma Reville şi a început să colaboreze cu ea în 1923. În acelaşi an a filmat pentru scurt metrajul "Number 13", producţie neterminată din cauza închiderii studioului de cinema. Nu a renunţat şi a continuat să regizeze o coproducţie germano-britanică intitulată "The Pleasure Garden" (1925), care s-a dovedit foarte populară.Hitchcock a realizat primul său film de marcă în anul 1927 intitulat "The Lodger: A Story of the London Fog". În acelaşi an, pe 2 decembrie, Hitchcock s-a căsătorit cu Alma Reville. Au avut un singur copil, Patricia Hitchcock, care s-a născut pe 7 iulie 1928.Succesul său s-a dovedit atunci când a realizat o serie de filme în Marea Britanie între care amintim: "The Lady Vanishes" (1938) şi "Jamaica Inn" (1939), unele dintre ele câştigându-şi faima şi în SUA.În 1940, familia Hitchcock s-a mutat la Hollywood, unde producătorul David O. Selznick l-a angajat pentru a regiza o adaptare a romanului "Rebecca" (1940) de Daphne du Maurier, o melodramă ce exploatează temerile şi iluziile unei tinere soţii care se mută în Anglia şi care trebuie să lupte cu un bărbat distant, o menajeră excesiv de posesivă şi mai ales cu memoria fostei soţii, frumoasa şi misterioasa Rebecca. Filmul a fost nominalizat de nouă ori la premiile Oscar şi a câştigat Oscarul pentru cea mai bună peliculă şi cea mai bună cinematografie realizată alb-negru.După pelicula "Saboteur" (1942), i-a crescut faima de regizor. În 1945 a regizat "Spellbound" care i-a avut în distribuţie pe Gregory Peck şi Ingrid Bergman, iar anul următor a regizat pelicula "Notorius" care i-a avut în distribuţie pe Cary Grant şi Ingrid Bergman.În anul 1958 a primit premiul Festivalului de Film de la San Sebastian pentru filmul "Vertigo" care i-a avut protagonişti pe James Stewart şi Kim Novak. În 1959 realizează "North by Northwest" cu Cary Grant şi Eva Marie Saint. Urmează pelicula "Psycho" cu Anthony Perkins şi Janet Leigh, una dintre cele mai mari importante din cariera sa, ea având o scenă ce a impresionat şi a influenţat istoria celei de-a şaptea arte, asasinarea protagonistei la duş, la jumătatea filmului.În 1963 a regizat celebra peliculă "The Birds" cu Tippi Hedren şi Rod Taylor, urmată de "Marnie" (1964) care i-a avut în distribuţie pe Tippi Hedren şi Sean Connery. Peliculele "Torn Curtain" (1966) cu Paul Newman şi Julie Andrews şi "Topaz" (1969) cu Frederick Stafford şi Claude Jade nu au avut succesul scontat. Au mai urmat filmele "Frenzy" (1972) şi "Family Plot" (1976).În anul 1979, American Film Institute i-a decernat premiul pentru viaţa sa închinată artei cinematografice. În memoria sa în 2012 a fost realizat filmul biografic "Hitchcock" regizat de Sacha Gervasi şi bazat pe cartea "Alfred Hitchcock and the Making of Psycho" scrisă de Stephen Rebello. Filmul prezintă relaţia dintre regizorul Alfred Hitchcock (interpretat de Anthony Hopkins) şi soţia sa Alma Reville (interpretată de Helen Mirren) în timpul filmărilor pentru pelicula "Psycho".S-a stins din viaţă la 29 aprilie 1980, la Los Angeles. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Horia Plugaru, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: Alfred Hitchcock / Facebook