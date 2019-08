Interviu șocant. Criminalul în serie care a recunoscut tot: “Îmi place să omor cu cuțitu’. Ucid pentru că mă..”

18:10

Au apărut noi informații în legătură cu accidentul mortal din Tulcea, care i-a făcut pe polițiști să tragă un nou semnal de alarmă în legătură cu consumul de alcool la volan, dar și cu transmisiunile live făcute pe rețelele de socializare. Autoritățile au dezvăluit identitatea șoferului cu BMW care a provocat tragedia, dar și alte […] The post Cine este şoferul cu BMW care a omorât trei oameni în curte, în timp ce era live pe Facebook appeared first on Cancan.ro.