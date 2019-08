HOROSCOP special. Eveniment astral după 80 de ani. Schimbări radicale pentru zodii! Săgetătorii își fac viața specială, Racii trebuie să iasă în lume

HOROSCOP. Uranus este celebra planeta a schimbarilor, revolutiilor, libertatii, imprevizibilitatii, haosului constructiv si modificarilor subite in gandire si actiuni. Uranus este din primavara in zodia Taur pana in...

