PSD anunţă că depune plângere penală împotriva lui Rareş Bogdan şi Florin Cîţu, care au acuzat guvernul că a furat bani de la stat

10:30

În imaginile surprinse de jurnaliştii prezenţi la terenul de antrenament, Simona Halep schimbă câteva mingi, iar Darren Cahill vine să îi ofere câteva sfaturi. De altfel, nu este pentru prima dată când antrenorul din Australia este alături de Simona Halep după încheierea colaborării. #MondayMotivation • After spending few days in LV, strategizing with @darren_cahill , the #dreamTeam arrived at the #CincyTennis with @Simona_Halep hitting the ground running • #USOpenSeries pic.twitt...