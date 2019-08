Primarul unei comune din Dolj, implicat într-un scandal sexual: “Te f… de te rup. Nu mă laud…”

08:00

Un cutremur s-a produs, luni seară, în judeţul Vrancea, la o adâncime de 67 de kilometri, anunţă Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Luni seară, la ora 20:57, ora României, s-a produs în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, un cutremur cu magnitudinea 2,4 pe scara Richter, la o adâncime de 67 kilometri.