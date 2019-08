ŞTIRILE AMIEZII - SPORT - 13 AUGUST

* Antrenorul ceh Dusan Uhrin jr urmează să ajungă marţi la Bucureşti pentru a discuta cu conducerea clubului de fotbal Dinamo preluarea postului de antrenor principal, după întreruperea contractului lui Eugen Neagoe, a declarat pentru AGERPRES managerul general al grupării dinamoviste, Florin Prunea.* Rutierul român Serghei Ţvetcov (Floyd's Pro Cycling) a ocupat locul al treilea în prologul Turului ciclist al statului american Utah, desfăşurat luni la Snowbird Resort, potrivit site-ului oficial al competiţiei.* Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că încă mai trăieşte sub spectrul titlului cucerit la Wimbledon, luna trecută, dar gândurile ei se îndreaptă spre US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului.* Perechea alcătuită din jucătoarea română de tenis Raluca Olaru şi chinezoaica Zhaoxuan Yang a fost învinsă de cuplul Anett Kontaveit (Estonia)/Maria Sakkari (Grecia), cu 4-6, 6-2, 10-8, luni, în prima rundă a probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.944.486 dolari.* Roxana Mărăcineanu, ministrul Sporturilor din Franţa de origine română, a afirmat că nu vrea să revină asupra legii Evin, care reglementează consumul de alcool pe stadioanele de fotbal, informează cotidianul L'Equipe.* Fostul internaţional român de juniori Claudiu Micovschi (20 ani) a fost împrumutat de clubul de fotbal Genoa la formaţia de liga a treia Avellino (Serie C), relatează presa din Peninsulă.* Jucătoarea rusă de tenis Maria Şarapova a revenit cu o victorie la turneul WTA de la Cincinnati (Ohio), la care nu mai participase de cinci ani, învingând-o în două seturi, 6-3, 7-6 (7/4), pe americanca Alison Riske, într-o partidă din primul tur al acestei competiţii, disputată luni.* Tenismanul britanic Andy Murray, fostul număr unu mondial, a pierdut primul meci de simplu pe care l-a disputat după o pauză de şapte luni, fiind învins în două seturi, 6-4, 6-4, de francezul Richard Gasquet, în turul I al turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale în valoare de 6 milioane de dolari.* Tenismanul britanic Andy Murray a anunţat luni seara că nu va lua parte la proba de simplu din cadrul US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului (26 august - 8 septembrie), după eşecul suferit în primul tur la Mastersul 1.000 de Cincinnati, informează AFP.* Jucătoarea rusă de tenis Svetlana Kuzneţova, campioană în 2004 la US Open, a intrat pe tabloul principal de simplu al turneului de la Flushing Meadows, ultimul de Mare Şlem al anului, după retragerea slovacei Dominika Cibulkova, transmite Reuters.* Eddie Hearn, promotorul pugilistului britanic Anthony Joshua, şi-a susţinut, luni, la Londra, ideea controversată de a organiza revanşa contra americanului Andy Ruiz Jr în Arabia Saudită pentru titlurile IBF, WBA şi WBO la categoria grea, estimând că "aceasta poate schimba boxul", informează AFP.* Fostul internaţional olandez Wesley Sneijder şi-a anunţat retragerea din fotbal, la vârsta de 35 ani, urmând să facă parte din corpul director al clubului FC Utrecht, din oraşul său natal, informează agenţia EFE.* Fotbalistul brazilian Walace, campion olimpic cu "Selecao" în 2016, a semnat un contract pe cinci sezoane cu Udinese, a anunţat, luni, clubul din Serie A, citat de AFP.* Fundaşul internaţional francez Eliaquim Mangala, împrumutat la Valencia în sezonul 2016-2017, a părăsit clubul englez de fotbal Manchester City pentru un contract pe două sezoane cu ocupanta locului 4 din campionatul Spaniei în sezonul trecut, a anunţat, luni, clubul iberic, citată de AFP.* Fostul internaţional argentinian Jose Luis Brown, campion mondial în 1986 cu selecţionata ţării sale, al cărei căpitan a fost Diego Maradona, a încetat din viaţă la vârsta de 62 ani, după o lungă bătălie cu maladia Alzheimer, anunţă presa argentiniană.* Federaţia de fotbal din Statele Unite (USSF), prin intermediul preşedintelui său Carlos Cordeiro, a anunţat, luni, că se pregăteşte să-şi lanseze oficial candidatura pentru Cupa Mondială feminină din 2027, informează AFP.* Bayern Munchen, cu cei patru internaţionali francezi în echipă, s-a calificat, luni seara, în şaisprezecimile de finală ale Cupei Germaniei la fotbal, după ce a dispus de Energie Cottbus (liga a patra) cu 3-1.* Extrema croată Ivan Perisic a semnat, marţi, un contract cu clubul bavarez de fotbal Bayern Munchen, sub formă de împrumut pe un sezon de la Inter Milano, a anunţat campioana Germaniei, citată de dpa.* Oferta propusă de echipa de fotbal FC Barcelona clubului Paris Saint-Germain pentru a-l ceda pe atacantul brazilian Neymar la campioana Spaniei îl include pe brazilianul Philippe Coutinho şi o sumă în bani cuprinsă între 60 şi 80 milioane de euro, conform cotidianului Le Parisien, citat de agenţia spaniolă EFE.* Conducerea echipei de fotbal Olympique Marseille "a decis să îi rezilieze contractul de muncă" fundaşului central francez Adil Rami, care era vizat deja de o procedură disciplinară, a anunţat marţi o sursă apropiată de acest dosar, citată de AFP.* Americanul Kyle Lowry, coordonatorul de joc al echipei Toronto Raptors, a declarat forfait pentru Cupa Mondială de baschet masculin din China (31 august - 15 septembrie), din cauza unei accidentări, informează AFP.* Internaţionalul neozeelandez Scott Barrett a fost suspendat trei săptămâni pentru o agresiune comisă asupra unui adversar în cursul meciului cu Australia, din cadrul competiţiei Rugby Championship, disputat sâmbătă la Perth, informează AFP.* Cricket-ul speră să fie inclus pe viitor în programul Jocurilor Olimpice de vară, acest lucru putând avea loc cel mai devreme în 2028, la Los Angeles, a anunţat Marylebone Cricket Club (MCC), gardianul legilor acestui sport, citat de agenţia Reuters.* Pilotul spaniol Alex Marquez şi-a prelungit contractul cu actuala sa echipă, Marc VDS, urmând să concureze la clasa Moto2 şi în sezonul viitor, înainte de a face pasul către categoria regină MotoGP, în care fratele său Marc Marquez a cucerit cinci titluri mondiale, informează AFP.AGERPRES (AS/editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dãdârlat)

