Olt: Incendiu la o groapa de gunoi din Caracal, de la ieşirea spre Craiova; intervin peste 20 de pompieri

19:20

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat marţi că social-democraţii trebuie să aibă un cuvânt greu de spus în viitor, pentru că PSD 'este singurul partid cu adevărat românesc'."Urmează trei rânduri de alegeri - prezidenţiale, parlamentare şi locale -, în care trebuie să câştigăm, trebuie să ducem mai departe proiectele pe care le-am început. Trebuie ca împreună să creionăm un viitor mai bun pentru comunităţile noastre, pentru familiile noastre, pentru copiii noştri, un viitor în care social-democraţii să aibă un cuvânt greu de spus, pentru că este singurul partid cu adevărat românesc. (...) Trebuie să le vorbim mai mult cetăţenilor, să ţinem legătura cu cetăţenii, să facem campanie ca aici, la Dolj, în fiecare judeţ, pentru că de multe ori am uitat să vorbim cu oamenii, am crezut că dacă realizăm un anumit lucru oamenii îl văd şi ne votează. Nu! Oamenii vor să îi ascultăm, să le spunem ce putem să facem şi ce nu putem să facem, să nu-i minţim, să vorbim mai mult despre ce am făcut şi ce vom face în perioada imediat următoare, nu despre ce vom face peste cinci ani, peste 10 ani. Au aşteptat 30 de ani, s-au săturat de aşteptare", a spus Dăncilă la Conferinţa PSD Dolj.Ea a adăugat că PSD trebuie prezinte lucruri concrete şi că Guvernul a făcut multe lucruri."Nu am făcut tot, mai avem multe de făcut, dar am fost un Guvern eficient. (...) Poate aşteptările au fost mult mai mari, şi pe bună dreptate, dar de fiecare dată a trebuit să preluăm ceea ce au stricat alţii şi să începem să construim din nou. Acest lucru nu trebuie să se mai întâmple. Împreună, toţi cei care au contribuit la construcţia acestei ţări, am pus bazele unei temelii foarte trainice şi nu putem să-i lăsăm pe alţii să dărâme şi iar să începem să construim. Trebuie să construim în continuare", a mai spus aceasta.Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, şi preşedintele executiv, Eugen Teodorovici, au participat marţi la Conferinţa PSD Dolj, care a avut loc la Centrul Multifuncţional Craiova. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)