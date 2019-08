Reacția lui Mihai Bendeac după ce a aflat că un bărbat racola fete în numele lui. Suspectul, ridicat de DIICOT pentru pornografie infantilă şi şantaj

14:20

În evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 27.016 locuri de muncă, în 13 august 2019, potrivit datelor furnizate de agenții economici. (VEZI ȘI: 26.000 DE LOCURI DE MUNCĂ DISPONIBILE, ÎN 12 AUGUST 2019) Agenții de securitate și lucrătorii comerciali, cei mai căutați La nivel naţional, cele mai multe locuri de muncă […] The post Sunt peste 27.000 de locuri de muncă vacante în România, în 13 august 2019 appeared first on Cancan.ro.