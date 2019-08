Anchetatorii au descoperit o groapă ”abisală” în curtea lui Gheorghe Dincă! Criminaliștii sunt șocați

15:20

Spartan, ”Spectacolul Gustului Legendar”, a fos prezent la UNTOLD 2019, acolo unde s-a scris un nou capitol extraordinar din povestea nespusă a Tărâmului Nopții și Magiei. La începutul lunii august s-a desfășurat, la Cluj-Napoca, festivalul UNTOLD 2019, iar restaurantele ”Spartan” – brand 100 % românesc – au fost prezent la eveniment pentru a oferi, tuturor ”Spectacolul […] The post Spartan, ”Spectacolul Gustului Legendar”, deliciul publicului de la UNTOLD 2019! appeared first on Cancan.ro.