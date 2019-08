Sibiu: Doi turişti au fost recuperaţi din Munţii Făgăraş, din zone diferite, de către salvamontişti

21:20

Preşedintele Partidului Social Democrat, Viorica Dăncilă, a declarat, marţi, că PSD intră în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale pentru a câştiga şi, personal, nu va face niciun pas înapoi, pentru că "orice pas înapoi al meu este un pas înainte al opoziţiei"."Peste două luni intrăm în campania electorală pentru prezidenţiale, o campanie foarte importantă, în care intrăm ca să câştigăm, o campanie în care vom arăta puterea PSD, o campanie care ne va reconfirma forţa noastră în fiecare localitate din ţară. Eu vă garantez că nu am să fac niciun pas înapoi, pentru că orice pas înapoi al meu este un pas înainte al opoziţiei", a spus Dăncilă în faţa celor 1.700 de membri prezenţi la Conferinţa PSD Dolj.Premierul Viorica Dăncilă a reafirmat că nu este afectată de jignirile venite din partea opoziţiei şi că, deşi este femeie, are forţa să se lupte cu fiecare dintre contracandidaţii săi, pentru că are alături forţa singurului partid care poate construi România."Jignirile lor nu mă afectează, pentru că jignirile vin din partea oamenilor slabi, nu din partea oamenilor puternici, şi am tăria să mă lupt cu fiecare dintre ei, pentru că ştiu că alături de mine am forţa PSD în fiecare colţ din ţară, singurul partid care poate construi România. Şi le garantez tuturor că sunt mai puternică decât toţi la un loc, chiar dacă sunt femeie, că PSD este o forţă şi cei care ne-au subestimat vor regreta atât pe 10 noiembrie, cât şi pe 24 noiembrie, iar dumneavoastră vă spun să mergeţi acasă cu încrederea de a câştiga în localităţile dvs. şi cu aceeaşi putere de muncă şi de a lupta pentru că este lupta a noastră, a tuturor, a singurului partid care poate construi România (...) Noi trebuie să fim mândri că suntem social-democraţi, pentru că nu am luat niciodată decizii împotriva românilor. Cum la fel de mândri trebuie să fim că suntem români, pentru că suntem oameni oneşti, oameni muncitori, oameni care au demonstrat de fiecare dată că pot performa în orice domeniu de activitate. De aceea vă recomand să aveţi încredere în dumneavoastră, pentru că eu am încredere în fiecare membru PSD", a mai afirmat liderul PSD.Preşedintele PSD a subliniat că greşelile făcute la alegerile europarlamentare trebuie asumate, iar un domeniu în care s-au făcut greşeli a fost comunicarea."Sunt convinsă că s-a şi greşit şi trebuie să ne asumăm greşelile, pentru că dacă nu ni le asumăm nu le putem remedia. Sunt convinsă că alegerile europarlamentare au fost un semnal de alarmă pentru noi şi dacă aici, la Dolj, s-a câştigat, avem destule judeţe în care rezultatul a fost foarte slab şi trebuie să vedem unde s-a greşit. Pentru că, dragi colegi, nu a câştigat PNL şi USR, acolo a pierdut PSD şi trebuie să vedem de ce am pierdut, de ce un milion de oameni care au votat cu PSD: nu au mai venit la vot, nu au votat nici cu alt partid, dar nu au votat nici cu PSD. (...) Categoric pe comunicare am greşit, pentru că în permanenţă noi a trebuit să dăm explicaţii la acuzaţiile nefondate, am fost în permanenţă în defensivă şi nu în ofensivă aşa cum ar fi trebuit şi să spunem ce am făcut noi pentru oameni şi ce au făcut ei, ce am construit noi şi ce au dărâmat ei, pentru că ei au învăţat să conjuge verbul "a tăia", iar noi verbul a construit", a mai spus preşedintele PSD. AGERPRES/(A - autor: Maria Mitrică, editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu)