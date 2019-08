ANM, avertizare meteo emisă miercuri dimineață! Urmează 48 de ore critice în România

17:50

E oficial! Simona Gherghe nu se mai întoarce la ”Acces Direct”. Prezentatoarea TV a făcut anunțul pe contul ei de Instagram. În ultima vreme, au tot existat zvonuri conform cărora Simona Gherghe nu se mai întoarce la cârma emisiunii ”Acces Direct” și că ar fi bătutu palma cu șefii de la Kanal D pentru o […] The post E oficial! Simona Gherghe nu se mai întoarce la ”Acces Direct”. Ce a declarat prezentatoarea TV appeared first on Cancan.ro.