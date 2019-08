Fotbal: George Puşcaş a marcat primul său gol pentru Reading, în Cupa Ligii engleze

08:30

Legendara trupă de heavy-metal Metallica va susţine la 14 august 2019, un concert pe Arena Naţională din Bucureşti, în cadrul turneului "Worldwired Tour 2019", turneu în care este prezentat publicului cel de-al zecelea album al formaţiei americane: "Hardwired...To Self-Destruct".Metallica este însoţită de trupele Ghost (Suedia) şi Bokassa (Norvegia), care cântă în deschidere. Concertul Metallica a devenit sold-out la o zi după punerea biletelor în vânzare generală, a anunţat Emagic, organizatorul concertului din Bucureşti.Turneul "Worldwired Tour 2019" cuprinde 25 de concerte europene în ţări, precum: Portugalia, Spania, Italia, Elveţia, Franţa, Irlanda, Germania, Suedia, Norvegia, Finlanda, Estonia, Rusia, România etc. Turneul a debutat pe 1 mai 2019, la Lisabona, şi include oraşe în care Metallica nu a mai concertat de mulţi ani, printre care Milano, Zürich, Dublin, Bruxelles, Berlin, Moscova, Varşovia, Bucureşti, Göteborg şi oraşe în premieră, cum ar fi Trondheim (Norvegia), Hämeenlinna (Finlanda) şi Tartu (Estonia), potrivit www.emagic.ro.* * *Metallica este una dintre cele mai apreciate, premiate şi bine vândute trupe de thrash şi heavy metal din lume. Face parte din "Big Four of Thrash" alături de Slayer, Megadeth şi Anthrax. Are în palmares 9 premii Grammy, câştigate în urma a 23 de nominalizări, şi şase albume consecutive plasate pe prima poziţie în topul american Billboard 200. În cei 38 de ani de carieră, trupa a vândut 125 de milioane de albume, dintre care 66 de milioane au fost vândute doar în SUA. Formată în prezent din James Hetfield (voce), Lars Ulrich (tobe), Kirk Hammett (chitară) şi Robert Trujillo (bas), trupa i-a avut în componenţă şi pe Dave Mustaine, Jason Newsted, Ron McGovney şi Cliff Burton.Metallica a fost înfiinţată în octombrie 1981, la Los Angeles, California (SUA), când bateristul Lars Ulrich s-a alăturat lui James Hatfield (chitară şi voce) şi au început să înregistreze piese proprii. Prietenul şi colegul de cameră al lui Hatfield, Ron McGowney (bass) şi Dave Mustaine (lead-guitar) s-au alăturat celor doi, dând astfel naştere uneia dintre cele mai valoroase formaţii rock din toate timpurile.Cei patru au ales numele Metallica la sugestia lui Ron Quintana, un bun prieten al lui James Hatfield, şi încep să cânte în deschiderea unor trupe consacrate, potrivit site-ului formaţiei, www.metallica.com. Au devenit repede renumiţi, publicul din Los Angeles şi New York fiind foarte receptiv la felul lor de a cânta.Curând, Ron McGovney decide să părăsească trupa şi noul basist a fost ales Cliff Burton. După cooptarea acestuia, trupa se mută în San Francisco, potrivit site-ului www.bestmusic.ro.Ajunsă în Rochester, New York, trupa îi întâlneşte pe Jon şi Marsha Zazula de la Megaforce Records, cu care semnează un contract. După ce Dave Mustaine începe să aibă probleme cu consumul de alcool, este înlocuit cu chitaristul Kirk Hammett, un elev al lui Joe Satriani, care aduce propriul său stil în formaţie, fapt ce iese în evidenţă după apariţia albumului ''Ride The Lightning''. Primul album Metallica, ''Kill'em All'', a apărut în 1983 şi a creat un grup de fan loiali. Un an mai târziu a apărut ''Ride The Lightning'', un album cu piese mai lungi şi mai elaborate, peste cele de pe ''Kill'em All''. Una dintre piesele care au contribuit la succesul albumului a fost ''Fade To Black'', un cântec mai lent, urmat de ''Welcome Home (Sanitarium)'' sau ''One'', care îi va diferenţia pe cei de la Metallica de celelalte formaţii de acest gen al acelor vremuri.La scurt timp, după ce trupa semnează cu Elektra Records, este lansat albumul ''Master Of Puppets'', considerat cel mai bun album heavy metal al tuturor timpurilor, potrivit www.bestmusic.ro.La 27 septembrie 1986, basistul Cliff Burton moare într-un accident de maşină, iar la două săptămâni după acest tragic eveniment, Jason Newsted s-a alăturat oficial formaţiei.În 1988, trupa a înregistrat ''And Justice For All'', un material ce conţinea unele dintre cele mai complexe melodii cântate vreodată de Metallica, primul album de studio lansat după moartea lui Cliff Burton.Anul 1991 a fost cel în care Metallica a lansat cel mai popular album propriu numit chiar ''Metallica'', cunoscut de fani ca "The Black Album", notează www.metallica.com. Cel mai mare hit, ''Enter Sandman'', a devenit foarte cunoscut în scurt timp. În 1995, formaţia a început să lucreze la albumul ''Load'', care a fost finalizat într-un an şi care a fost împărţit în ''Load'' şi ''Reload''. În 1998, Metallica a reînceput să cânte cover-uri care au fost introduse pe un dublu-CD: ''Garage Inc.'', unde se regăsesc piese ale celor de la Black Sabbath, Thin Lizzy şi Mercyful Fate.În martie 1999, primarul oraşului San Francisco a proclamat oficial Ziua Metallica. O lună mai târziu, trupa înregistrează câteva melodii cu orchestra simfonică din San Francisco.În 2001, Jason Newsted părăseşte formaţia. Doi ani mai târziu, Metallica l-a găsit pe basistul Robert Trujillo care lucrase anterior cu Ozzy Osbourne. Metallica scoate al optulea album de studio care ajunge pe primul loc în topuri. Acesta promovează un sunet mai metalic, mai neprelucrat. În acelaşi an a apărut un documentar despre trupă care scotea la iveală toate tensiunile dintre membrii trupei şi felul în care aceştia au reuşit să treacă peste ele. Filmul-documentar a avut efectul scontat prin promovarea albumul ''St. Anger''.În 2008 apare albumul ''Death Magnetic'', în formula James Hetfield (solist, chitară ritmică), Lars Ulrich (baterie), Kirk Hammett (chitară principală), Robert Trujillo (bass), iar patru ani mai târziu este lansat albumul ''Quebec Magnetic''. În 2013 apare filmul ''Metallica Through The Never''. În perioada 2013-2016, Metallica a efectuat turnee pe toate continentele, susţinând concerte în Brazilia, Canada, Anglia, Rusia, Suedia, Norvegia, SUA, Austria, Italia, Germania, Turcia, Polonia, Cehia, Suedia, Belgia, Danemarca, Finlanda, Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador, Columbia, Indonezia, China, Singapore, etc.Metallica a concertat pentru prima dată în România pe stadionul Lia Manoliu din Bucureşti, la 9 iunie 1999, cu prilejul turneului "The Garrage Remains the Same". Trupa americană a revenit în România nouă ani mai târziu, pentru a cânta pe Stadionul Cotroceni, conform www.infomusic.ro. Desfăşurat pe 23 iulie 2008, concertul Metallica a adunat peste 30.000 de fani. În 2010, Metallica a luat parte la celebrul "The Big Four" în cadrul Sonisphere 2010 de la Romexpo. AGERPRES/ (Documentare - Cristian Anghelache, editor: Ionela Gavril, editor online: Daniela Juncu)