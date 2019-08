DIICOT: Rămăşiţele umane găsite în pădure nu aparţin Alexandrei. Se confirmă a doua victimă a lui Gheorghe Dincă

22:00

"Astăzi (marţi-n.red.), am avut plăcerea să îl reîntâlnesc pe ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucureşti, domnul Cord Meier-Klodt. Am avut astfel, prilejul să discutăm despre continuarea şi consolidarea colaborării tradiţionale româno-germane, mai ales în domeniul combaterii infracţiunilor transfrontaliere grave, precum traficul de persoane, traficul de droguri şi migraţia ilegală. Am reiterat disponibilitatea MAI de a se implica în noi activităţi de prevenire şi combatere a criminali...