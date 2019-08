Imagini scandaloase la Eforie Nord. Cum au fost filmați, în apele mării, un tată inconștient și fiica lui

21:00

Ancheta în cazul crimelor din Caracal scoate la iveală noi detalii, după ce Gheorghe Dincă ar fi mărturisit că ar fi abuzat sexual mai multe femei. De asemenea, anchetatorii sunt șocați de ce au mai descoperit în curtea lui. Mai multe femei s-au plâns că au fost victimele lui Gheorghe Dincă, iar una dintre ele […]