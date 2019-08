SUA: Statul New York aşteaptă un val de procese din partea victimelor abuzurilor sexuale în copilărie

Peste o mie de persoane sunt aşteptate să intenteze procese civile în instanţele din statul american New York începând de miercuri în legătură cu abuzurile sexuale pe care afirmă că le-au suferit în copilărie, acest val anticipat de procese fiind prilejuit de relaxarea termenelor de prescripţie a faptelor vechi de decenii, transmite Reuters.Instanţele din statul New York au desemnat 45 de judecători care se vor ocupa de cazurile ce vor intra sub incidenţa Legii victimelor copii, adoptată în cursul acestui an.Legea prevede suspendarea, timp de un an, a termenelor de prescripţie care făceau imposibilă depunerea de plângeri pentru fapte mai vechi şi pe care criticii le considerau prea restrictive. Totodată, legea instituie perioade mai lungi pentru inculpările penale şi acţiunile civile în viitor.Sistemul de justiţie din New York le-a oferit pregătire specială judecătorilor şi a introdus reguli vizând accelerarea soluţionării plângerilor, care pot rezulta în acordarea de despăgubiri financiare victimelor.'Cazurile aduse la lumină prin Legea victimelor copii au o importanţă crucială, ridicând numeroase provocări juridice, care trebuie tranşate cât mai consecvent şi mai rapid cu putinţă', a declarat judecătorul-şef al statului New York, Lawrence Marks.O singură firmă de avocatură, Weitz & Luxenberg, a anunţat că va intenta 400 de procese doar în New York în numele clienţilor săi - adolescenţi, adulţi, dar şi persoane de peste 90 de ani.Un alt grup de firme de avocatură a declarat că va reprezenta cel puţin 170 de reclamanţi în tot statul New York, multe dintre plângeri fiind îndreptate împotriva Bisericii Catolice.'Instituţiile şi şcolile care au acoperit aceste fapte timp de decenii (să ştie că) s-a terminat (...) Acum avem şansa să-i aducem în faţa justiţiei', a declarat marţi avocatul Jonathan Sedgh, într-o conferinţă de presă în Manhattan.Firma sa a precizat că peste 400 de procese vor fi deschise în săptămânile următoare împotriva unor biserici, şcoli, spitale şi alte instituţii din metropola New York. La nivelul întregului stat, ea va reprezenta peste 1.200 de persoane care spun că au fost abuzate sexual în copilărie de rude, vecini sau membri ai clerului.Organizaţia Cercetaşii Americii şi Biserica Catolică în special s-au pregătit pentru procesele ce vor fi ocazionate de relaxarea prevederilor privind termenele de prescripţie în New York, până în acest an unele din cele mai strânse din SUA.După ce legea a fost promulgată, ambele organizaţii au încurajat victimele să iasă în faţă, iar firmele de avocatură au lansat campanii publicitare în acelaşi sens. AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres