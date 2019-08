Ai 0% dobândă la cumpărături în 12 rate din magazinele LEROY MERLIN, prin cardul de cumpărături Oney

23:00

Andrei Marc la FCSB a fost surpriza transferurilor, la început de campionat. S-a tot plâns Gigi Becali că nu are fundași centrali, dar nimeni nu se aștepta să-l ia așa repejor pe fotbalistul plecat de la Ceahlăul la Dinamo, ajuns apoi la Concordia. Dar milionarul, sfătuit, se pare, și de aghiotantul său, Ionuț Luțu, a […]