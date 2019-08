Presa nord-coreeană avertizează: Instalarea de rachete intermediare ale SUA în Coreea de Sud ar putea isca un „nou Război Rece”

11:30

Potrivit conducerii Grădinii Zoologice din galaţi, pesta porcină a apărut la un porc vietnamez, care a murit. „Confirmarea privind prezenţa virusului a venit aseară (marţi seara-n.r.), azi cei de la Direcţia Sanitară Veterinară au ajuns la Zoo pentru a eutanasia toţi porcii. Avem 28 de vietnamezi şi un singur mistreţ, toţi vor fi eutanasiaţi. Nu ştim cum a intrat virusul în complex, noi am luat măsuri, am izolat porcii, am pus covoare cu dezinfectant. Până la urmă unul dintre porcii vietnamezi s...