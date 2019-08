Gabriela Cristea a ales un meniu sofisticat pentru botezul fetiței ei. Ce delicatese vor fi servite

09:20

Gheorghe Dincă a recunoscut, în fața anchetatorilor, că a ucis-o pe Alexandra Măceșanu, după ce o sechestrase și violase în "Casa groazei" din Caracal. Familia acesteia încă mai sper că Alexandra este în viață, cu toate că INML a transmis că a fost descoperit ADN-ul fetei în urma analizării rămășițelor umane descoperite în curtea criminalului. […]