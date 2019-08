Fotbal: Celtic a pierdut în jur de 30 de milioane de lire sterline ratând calificarea în grupele Ligii Campionilor

14:40

Retrogradarea României în eşalonul trei valoric al Campionatelor Europene de atletism nu reprezintă o contraperformanţă în opinia preşedintelui Federaţiei Române de Atletism, Florin Florea, care a precizat miercuri, într-o conferinţă de presă, că este posibil ca echipa naţională să rămână în Liga I."Nu ştiu dacă este o contraperformanţă. Anul acesta este unul în care s-a schimbat modul de organizare şi desfăşurare a Campionatului European pe echipe, practic s-au modificat parametrii de a accede în celelalte grupe şi de a cădea în celelalte grupe. Ce să zică cei din Superligă, când în loc de trei echipe vor cădea 5? Practic este un proces de reorganizare. Federaţia Română de Atletism aşteaptă acest proces de reorganizare, pentru că probabil vom rămâne tot în Liga 1. Pentru că încă nu s-a stabilit dacă Superliga este formată din 9 echipe sau din 8 echipe. Clasamentul, după desfăşurare a competiţiei este acesta, dar organizarea încă nu s-a stabilit. Spre exemplu, Belarus va organiza Superliga şi conform regulamentului se va duce în Superligă iar Liga I rămâne cu o echipă mai puţin şi suntem noi cei pe 8", a declarat Florea.Oficialul FRA este mulţumit de evoluţia atleţilor români la Campionatele Europene din Norvegia, deşi recunoaşte că mai sunt aspecte de îmbunătăţit: "Eu vreau să spun că pentru prima dată am avut o echipă bine pregătită, sudată şi o selecţie foarte bună. Acum, dacă o luăm strict statistic, da, am fost pe un loc retrogradabil, dar dacă mergeam de pe regulamentul de anul trecut, nu, rămâneam în Liga I. Am avut performanţe foarte bune, de la sportivi extraordinari, cum am avut şi contraperformanţă şi asta trebuie să ne asumăm şi comisia tehnică va şti ce să spună, ce s-a întâmplat cu Novac sau cu Daniela Stanciu, oameni care sunt calificaţi la Doha (la Mondiale, n. red.). Dar, per total, echipa a fost mult mai bună, nu am avut nicio probă în care să fim depunctaţi, să avem 0 puncte, sau să fim descalificaţi, cum s-a întâmplat în cazul Turciei. Per total avem o activitate mai bună, dar pur statistic suntem pe un loc retrogradabil. Avem şi noi comisiile noastre, vom face un raport, vom vedea ce s-a întâmplat pentru că mai este loc de îmbunătăţit."Florea a menţionat că Federaţia Română de Atletism intenţionează să organizeze Campionatele Europene pentru Liga I în 2021 şi automat echipa României va fi înscrisă în această grupă valorică."Dorinţa noastră este ca în 2021 să organizăm în România Liga I, la Cluj. Şi trebuie să facem un proiect foarte bun, pentru că vor veni cinci echipe din Superligă şi vom avea o misiune foarte grea. Eu cred că per total atletismul este pe plus la nivel de mare performanţă şi vă dau aici exemplul celor care s-au calificat la Doha, avem 10 sportivi care s-au calificat la Doha în acest moment şi cred că mai primim unul sau doi invitaţi. Nu am avut de foarte mult timp, de 15 ani, atâţia sportivi calificaţi în condiţiile în care baremurile sunt foarte înalte. Avem deja patru sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice dintre cei şapte pe care îi are România calificaţi astăzi. Deci 4 din 7 sunt de la atletism, cam asta este realitatea. Aşadar, per total considerăm că este o creştere a activităţii de atletism. Dar, da, am fost pe un loc retrogradabil. Totuşi, la ştafetă fete dacă am fi alergat cu patru sutimi de secundă mai bine s-ar fi dus Irlanda în spatele nostru şi noi nu am fi rămas cu jumătate de punct. Dar frumuseţea sportului este asta şi nu cred că este neapărat un eşec, cred că ne întăreşte treaba asta şi ne face să găsim soluţii pentru viitor. Eu zic că sunt şanse foarte mari să rămânem în Liga 1 pentru că şi dacă am pica, regulamentul ne duce automat în Liga I, dar nu facem apel la asta. Aproape sigur suntem în Liga I, dar trebuie să primim treaba asta oficial", a mai spus Florea.România a retrogradat în Liga a II-a a Campionatelor Europene de atletism pe echipe, după ce s-a clasat pe locul 8 la Sandnes (Norvegia), duminică, la finalul întrecerilor din Liga I.România a acumulat 225,5 puncte şi a retrogradat pentru 1,5 puncte, Irlanda terminând pe poziţia a şaptea, cu 227 puncte. Au mai retrogradat din al doilea eşalon valoric alte trei echipe, Ungaria (223 puncte), Slovacia (186 puncte) şi Lituania (173,5 puncte).Portugalia a ocupat primul loc, cu 302 puncte, şi a promovat în Superligă.România a participat cu 43 de sportivi la Sandnes, 23 la masculin şi 20 la feminin. AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)