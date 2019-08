Slavia Praga a făcut mereu instrucţie cu echipele din România. Umilinţa Craiovei este greu de egalat

CFR Cluj intalneste Slavia Praga in play-off-ul UEFA Champions League. Clujenii s-au calificat după ce au eliminat Celtic Glasgow, 1-1 in Romania si un incredibil 4-3 in Scotia!

