Adevărul despre boala de care suferă băiatul lui Mădălin Ionescu: ”Centrii vorbirii sunt afectaţi, are limba pe jumătate paralizată”

Ultima oră. Specialiștii Institutului Național de Medicină Legală "Mina Minovici" au finalizat expertizarea rămășițelor umane descoperite în pădurea aflată la câțiva kilometri de "Casa groazei" din Caracal. Conform huff.ro, medicii legiști au ajuns la concluzia că osemintele aparțin unei tinere cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani. Dar nu este vorba despre Alexandra Măceșanu, […]