CUPA ROMÂNIEI, TURUL II // CSA Steaua s-a calificat în turul III după ce a trecut de o echipă care a reușit promovarea în Liga 3! Toate rezultatele

CSU Craiova va juca joi, de la ora 21:00, contra grecilor de la AEK Atena, în manșa secundă din turul III al preliminariilor Europa League. Bănia are șanse mici de calificare, dar un nou eșec, al 4-lea la rând, i-ar putea fi fatal antrenorului. Fanii îl contestă vehement, iar conducerea pare să-i fi retras susținerea AEK Atena - CSU Craiova va fi în direct de la ora 21:00 pe Look Plus și TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.RO. ...