Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău aveau probleme de câțiva ani! Cântăreață spera că al doilea copil îl va schimba

Concertul trupei Metallica de miercuri seara este sold out. Bucuria reîntâlnirii cu celebra formație este uriașă pentru publicul român. Însă la fel se pare că este și reacția rockerilor, care au decis să facă un gest impresionant și fără precedent. Prin intermediul fundației „All Within My Hands", Metallica a donat suma de 250.000 de euro pentru spitalul Asociației „Dăruiește Viață"!