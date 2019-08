HOROSCOP 15 AUGUST. Fecioarele trebuie să-și recunoască greșelile, Scorpionii comunică excelent

HOROSCOP 15 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi JOI 15 AUGUST 2019; astazi este ziua cu Luna plina in Varsator a lunii august. Aceasta Luna plina are un aspect particular pentru ca este exact opusa cu Soarele si...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3