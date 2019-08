Scrisoarea cutremurătoare pe care părinții Luizei au primit-o: ”Nu mai căutați fetele, sunt moarte!”

18:30

Pe zi ce trece, noi detalii șocante ies la iveală în crima de la Carcal. Cu cât cazul avansează, se descoperă lucruri halucinante despre Gheorghe Dincă ale cărui acțiuni sunt extrem de greu de descifrat. Dacă inițial, în cadrul audierilor, inculpatul a recunoscut că a ucis-o pe Alexandra, pe 25 iulie, în jurul orei 12,00, […]